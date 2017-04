Eicherscheid.

Die Angst, dass man in der Landesliga die erste Mannschaft sein könnte, die gegen Alemannia Mariadorf Federn lassen würde, steigerte sich in der Liga von Spieltag zu Spieltag. Je länger die Saison dauerte, umso spürbarer wurde das Aufatmen, dass man nicht der erste Gegner war, der gegen die Landalemannia die drei Punkte hatte liegen lassen. 22 Runden waren die Gelb-Schwarzen vom Mariadorfer Südpark die Prügelknaben der Liga, am 23. Spieltag konnten sie gegen Germania Eicherscheid den ersten Sieg verbuchen.