Eicherscheid.

Nur ein Jahr dauerte der Auftritt der Eicherscheider Germania in der Landesliga. Als Tabellenvierzehnter mussten die Mannen von der Bachstraße die Spielklasse in Richtung Bezirksliga wieder verlassen. Nach anfänglich gutem Beginn führten einige Gründe dazu, dass der Verein durch etliche Niederlagen in der Landesliga nicht mehr richtig Tritt fassen konnte.