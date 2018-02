Höfen/Berlin.

In der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin hatten sich neben viel politischer Prominenz auch fünf Höfener eingefunden, die den Ort und vor allem die KG Biebesse in der Hauptstadt vertraten. Gerd Bongard, Sonja Hermanns, Astrid und Georg Harth sowie Dieter Stupp gehörten der Eifeler Delegation an, die zum Neujahrsempfang des Bundes Deutscher Karnevalsjugend mit Verleihung des Ehrenamtspreises „Mensch des Jahres“ an den Biebess Georg Harth nach Berlin gereist waren.