Gemeinde Simmerath verkauft Brennholz

Simmerath. Die Gemeinde Simmerath bietet im Bereich Buhlert am Samstag, 1. April, Brennholz zum Kauf an. Treffpunkt für Kaufinteressenten zur Besichtigung und Einweisung ist um 9 Uhr am Waldparkplatz Buhlert an der L246 zwischen Strauch und Schmidt.

Das Brennholz wird an Ort und Stelle vom Forstbetriebsleiter verkauft und ist in bar zu bezahlen. Es handelt sich überwiegend um Buche und Birke.

Das Holz liegt am Weg. Von den Käufern ist das Holz weiter aufzuarbeiten und abzutransportieren. Der Verkauf erfolgt nur gegen Vorlage des Personalausweises an Bürger der Gemeinde Simmerath, die die Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang (Motorsägenschein) nachweisen können.

Der Kaufpreis beträgt 35 Euro/rm. Das Holz wird in Losen verkauft, die in einer Menge von etwa 3 bis 8 Raummetern zusammengestellt sind. Für den Einsatz der Motorsägen sind nur umweltfreundliche Schmiermittel zulässig.