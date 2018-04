Steckenborn.

Wer die wilden Narzissen im Frühjahr in aller Pracht erleben möchte, der ist in diesen Tagen im Perlenbach- und Fuhrtsbachtal bei Monschau genau richtig, aber auch außerhalb dieser geschützten und von Besuchern hochfrequentierten Tallagen findet man in der Nordeifel vielfach beachtliche Vorkommen wilder Narzissen in Vorgärten und auf Hauswiesen.