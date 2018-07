Simmerath - Geburtshilfe in der Eifelklinik gesichert

Simmerath.

Selten waren sich ein Krankenhaus, Vertreter der Politik und die gesammelte Bevölkerung so einig: Die Geburtsmedizin in Simmerath muss erhalten bleiben! „Was noch Anfang des Monats aussichtslos schien, ist nun dank des Engagements vieler geglückt – die Geburtshilfe in der Eifelklinik St. Brigida bleibt bestehen!“ teilte Leonie Ottmer, Pressesprecherin des Krankenhaus-Trägers Artemed am Samstagvormittag mit.