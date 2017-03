Galerie Eifel-Kunst: „Kunst gegen Rechts“

Gemünd. „Wehret den Anfängen!“, das haben sich die 14 Künstlerinnen und Künstler auf die Fahne geschrieben, die mit ihren Kunstwerken seit Anfang Februar in der Galerie Eifel-Kunst gegen Rechts Position beziehen.

Künstler aus dem ganzen Bundesgebiet und der Schweiz – Dennis Brandt, Steffen Büchner, Horst Dauth, Corry Glöckle, Marc Goymann, Bibi Hartl, Tine Klink, Peter Mück, Mirjam Rigamonti Largey, Marita Rauchberger, Uta Schnabel, Siegfried Victor und Alexandra Vogelhuber – zeigen bis Sonntag, 5. März, ihre Werke.

Am Samstag, 4. März, gibt es ab 20 Uhr eine Abschlussveranstaltung zu der Ausstellung geben, zu der viele der teilnehmenden Künstler auch anreisen werden. Peter Schongen, Sprecher des Eifeler Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt wird ein Grußwort sprechen.

Georg Kaiser singt

Nicola Rosendahl, Mitarbeiterin des Vereins „Für ein buntes Trier, gemeinsam gegen Rechts“, die gemeinsam mit Markus Pflüger von der Arbeitsgemeinschaft Frieden in Trier als Beratungsknoten Trier-Eifel für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Trier sowie den Kreisen Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm zuständig ist, wird in ihrem Vortrag einen Einblick in das Themenfeld „Neue Rechte“ und deren Ideologie und Strategie geben.

Der Singer/Songwriter Georg Kaiser wird bei der Abschlussveranstaltung am 4. März die musikalische Gestaltung des Abends übernehmen. Galerie Eifel-Kunst, Schleidener Straße 1, 53937 Gemünd. Der Eintritt ist frei.