Rott - FVM-Pokalspiel gegen Alemannia: Rott im Ausnahmezustand

Dank an die Ü70 des SV Rott

Für die Spieler, Trainer und auch die Anhänger des SV Rott war das Pokallos Alemannia Aachen ein Traumlos. Aber das Traumlos hätte auch zum Trauma werden können. Im Nachhinein können nun alle aufatmen und zufrieden sein, denn es hat keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Das lag in erster Linie an der hervorragenden Organisation und Vorarbeit zum Pokalspiel. Dass am Pokalabend alles störungsfrei verlief, dazu leistete die Mannschaft der Ü70 des SV Rott eine Menge Vorarbeit. Die „Jungs“ der Ü70 trugen am Mittwochabend zwar kein Trikot und sie wurden auch nicht über den Platzlautsprecher bekannt gemacht, aber sie hatten aufgrund ihrer Vorarbeit ein riesen Lob verdient.

Paul Mirbach, Rudi Hütten, Elmar Krausen, Gottfried Nonhoff, Roland Westphal und Theo Zander hatten schon Tage vorher das Arbeitstrikot an und mit unermüdlichem Einsatz dafür gesorgt, dass die Parkplätze und die Zufahrten zum Sportpark in einwandfreiem Zustand waren. Auch für die zusätzlichen Aufbauten die erforderlich waren hatte die Ü70-Crew gesorgt. Ohne die administrative Arbeit, die der Vorstand für das Pokalspiel leistet, zu berechnen, kommen die sechs Spieler der Rotter Ü70 an über 200 Trainingsstunden, die aber mit ein paar Stubbis nach getaner Arbeit richtig gut honoriert wurden.