Rott - FVM-Pokal: In Rott geht am Mittwoch das Jahreshighlight über die Bühne

Parkplatzprobleme sind zu erwarten

Der Vorverkauf für den Pokalkracher lief gut, aber wie viele Zuschauer das Pokalspiel heute Abend besuchen werden, ist ungewiss. In eigener Sache appelliert der SV Rott nochmals an die Zuschauer aus Rott, bitte zu Fuß zum Sportgelände zu kommen, und an die auswärtigen Besucher, wenn es möglich ist, mit dem Bus oder in Fahrgemeinschaften anzureisen. Aufgrund der zu erwartenden Parkplatzprobleme rund um den Rotter Tiergarten hat Alemannia Aachen seinen Fans eine Busfahrt angeboten. Abfahrt vom Tivoli an der Krefelder Straße ist um 17 Uhr, mit Zustiegsmöglichkeiten am Hansemannplatz (17.10 Uhr), Bahnhof Rothe Erde (17.20 Uhr) und in Brand (17.35 Uhr).