Nordeifel.

In der Aachener Kreisliga B2 gingen zum geplanten Wiederauftakt fünf Spiele über die Bühne, so dass nur drei weitere Spiele auf die Nachholagenda mussten. Für Tabellenführer TuS Lammersdorf und die vom Abstieg bedrohte Zweitvertretung von Germania Eicherscheid endete am letzten Februarwochenende die Winterpause.