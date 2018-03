Fußball-Kreisliga C: SG Höfen/Rohren teilt sich mit Freund die Punkte Von: kk

Letzte Aktualisierung: 30. März 2018, 09:06 Uhr

Nordeifel. In den Nachholspielen der Aachener Kreisliga C 4 blieben am Donnerstag die Überraschungen aus. Im Duell des Tabellenfünften Bergwacht Rohren gegen den Vierten Germania Freund teilte man sich nicht ganz unerwartet die Punkte. Eine Minute vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung und bauten diese zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 aus.