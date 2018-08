Nordeifel - Fußball-C-Ligisten aus der Eifel hoffen auf bessere Saisons

Nordeifel. Für die meisten Nordeifeler C-Ligisten verlief die vergangene Saison enttäuschend. Hertha Strauch und Komet Steckenborn mussten den bitteren Weg ins Unterhaus des Fußballkreises antreten.

Der SV Kalterherberg und die Zweitvertretungen aus Mützenich und Lammersdorf dümpelten während der gesamten Saison im unteren Tabellendrittel der Aachener Kreisliga C4 rum und waren am Ende froh, dass es zum Klassenerhalt reichte. Das mit Abstand beste Eifelteam stellte die SG Höfen/Rohren, die 55 Zähler einsammelte und in der Endabrechnung einen beachtlichen vierten Tabellenplatz belegte.

Neu in der C4 sind in der kommenden Spielzeit die drei Aufsteiger TV Konzen III, Blau-Weiß Aachen II und Columbia Donnerberg III. Da die mit Abstand stärksten Teams, SC Berger Preuß III und Inde Hahn II, nach der vergangenen Saison die Liga nach oben verließen, gibt es in der Aachener C4 zumindest zum Saisonstart keinen Topfavoriten.

Aus Sicht der Nordeifelteams darf man gespannt sein, ob die SG Höfen/Rohren in dieser Spielzeit ganz oben mitmischen kann. Die Spielgemeinschaft absolvierte ihre Auftaktbegegnung gegen Germania Freund schon am Freitagabend (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest).

Aufsteiger TV Konzen III gibt seinen Einstand in der neuen Liga am Sonntagmorgen beim FV Vaalserquartier III. Für die Mannschaft von der niederländischen Grenze ist es in der noch jungen Saison schon der zweite Auftritt. Der erste Anpfiff in der C4 erfolgte schon am vergangenen Sonntag, da besiegte Eintracht Kornelimünster II in der vorgezogenen Begegnung vom dritten Spieltag den FV Vaalserquartier III auf eigenem Gelände mit 5:1. Wenn der Neuling einen Zähler von der niederländischen Grenze mitbringt, dann sollte man bei den Schwarz-Gelben schon zufrieden sein.

Bei Lammersdorf II ist zum Saisonauftakt der erste Tabellenführer der Saison, Eintracht Kornelimünster II, zu Gast. Nach dem deutlichen Sieg an der niederländischen Grenze gehen die Münsterländer auch als Favorit in die Begegnung an der Schießgasse.

Reisen müssen zum Ligaauftakt auch der SV Kalterherberg und die Zweitvertretung des TuS Mützenich. Der TuS ist bei Lichtenbusch II zu Gast, der SVK stellt sich bei der Dritten von Arminia Eilendorf vor. Erstes Ziel aller Nordeifelteams zum Saisonstart ist es, nur gar nicht mit einer Niederlage in die Saison zu starten.