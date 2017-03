Nordeifel.

Nach dem erfolgreichen Wiederauftakt warten am zweiten Spieltag nach der Winterpause unterschiedliche Aufgaben in der Bezirksliga, Staffel 4, auf den SV Rott und den FC Roetgen. In Rott stellt sich der abstiegsbedrohte SC Kellersberg vor. Der FC reist zu Concordia Oidtweiler, die auch noch nicht gerettet, aber bisher heimstark ist.