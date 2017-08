Höfen.

Den Bart lässt er sich jetzt schon wieder wachsen, damit er sich Anfang Dezember wieder in den singenden Hirten verwandeln kann, um mit Gitarre, Mundharmonika und Panflöte in seiner riesigen Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche Platz zu nehmen und für die zahlreichen Besucher zu singen und Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln.