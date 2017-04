Simmerath.

Vom angestammten Platz am Rathausplatz in Simmerath bis zum neuen Standort an der Humboldtstraße 1 sind es nur 200 Meter Luftlinie, für die Barmer aber ist es ein großer Schritt. Deutschlands zweitgrößte Krankenkasse innerhalb der Ersatzkassen hat sich in Simmerath neu aufgestellt, und freute sich zu Beginn der Woche einer Vielzahl von Gästen die neue 250 Quadratmeter große Geschäftsstelle zu präsentieren. Zuvor teilten sich eine Bäckereifiliale und ein Bekleidungsunternehmen die Fläche.