Nordeifel.

Pfarrer Michael Stoffels hat an den Weihnachtsfeiertagen viel zu tun. Gleich sechs Messen stehen allein Heiligabend auf seinem Programm. Dann verlässt er gegen 14.15 Uhr das Pfarrhaus an der Monschauer Straße in Strauch, um in Simmerath um 15 Uhr die Kinder- und Familienchristmette zu halten.