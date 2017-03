Frühlingsbasar des Leprakreises

Imgenbroich. Der Leprakreis Imgenbroich lädt ein für Samstag, 1., und Sonntag, 2. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr ins Pfarrheim Imgenbroich zum Frühlings- und Osterbasar mit einem reichhaltigen Sortiment aus handgefertigten Artikeln.

Für das leibliche Wohl sorgt die Cafeteria, wo neben Trevvelfrühstück und hausgemachten Suppen ein Kuchenbuffet zum Verweilen einlädt. Angeboten werden auch Kaltgetränke. Es gibt eine Tombola, und ein Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein. Elisabeth Schmitz wird mit dem Verkauf ihrer Fotografien den Basar unterstützen.

Mitarbeiterinnen des Weltladens Mützenich offerieren einen Ausschnitt aus ihrem Angebot. Der Erlös wird dem Lepra-Krankenhaus „Gandhiji Seva Niketan“ in Indien zur Verfügung gestellt. Gerlinde Evertz informiert am Samstag über die Krankheit Mukoviszidose. Sie bietet von ihr gefertigte Arbeiten zum Verkauf an.

Die Einnahmen kommen dem Mukoviszidose e.V. Bonn zugute.