Simmerath - Frühjahrsmarkt mit Fahrgeschäften, Marktständen, Musik und Bewirtung

Simmerath. Im Zentrum von Simmerath findet am Sonntag, 27. Mai, und am Montag, 28. Mai, wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Über 260 fahrende Händler werden ihre Waren den Marktbesuchern anbieten.

Straßensperrungen anlässlich des Frühjahrsmarktes ab Donnerstag Wegen des Simmerather Frühjahrsmarktes werden die nachfolgend aufgeführten Straßen in Simmerath auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes der Städteregion Aachen für den Durchgangs- und Anliegerverkehr in der Zeit von Samstag, 26. Mai, 14 Uhr, bis Montag, 28. Mai, 22 Uhr, gesperrt: Hauptstraße von der Kreuzung „Schröder‘s Eck“ bis Kreisverkehr am Bushof, Am Markt, Zum Rathaus, Fuggerstraße, Rathausplatz. Die Anlieger der betroffenen Straßen, die ihre Fahrzeuge während der Markttage benötigen, werden gebeten, diese rechtzeitig außerhalb des Marktgeländes abzustellen. Zusätzlich muss zum Aufbau von Fahrgeschäften der Pendlerparkplatz am Bushof in Simmerath voraussichtlich bereits ab Donnerstag, 24. Mai, gesperrt werden. Des Weiteren wird neben den oben aufgeführten Straßensperrungen auch der Rathausparkplatz abgesperrt. Diese Sperrung ist erforderlich, da nach dem Sicherheitskonzept für die Simmerather Märkte die Parkplatzfläche im Falle eines Massenanfalls von Verletzten als Behandlungsplatz freizuhalten ist.

Darüber hinaus erwartet die Besucher eine Reihe von Fahrgeschäften sowie eine Vielzahl von Bewirtungsbetrieben mit verschiedenen Leckereien. Der neu gestaltete Rathausplatz wird in das Marktgeschehen einbezogen.

Samstag geht schon was

Die Fahrgeschäfte und Bewirtungsbetriebe öffnen bereits am Samstag, 26. Mai, ab 15 Uhr. Ab 20 Uhr tritt die Coverband „One Way“ live auf der Bühne vor dem Bistro Bierbaum in der Hauptstraße auf. Sonntag und Montag sind die Öffnungszeiten des Frühjahrsmarktes von 10 bis 19 Uhr.

Parkplätze sind rund um das Marktgelände in ausreichender Zahl vorhanden. Es gibt im Simmerather Kerngebiet eine Reihe öffentlicher Parkplätze, die den Marktbesuchern kostenlos zur Verfügung stehen. Daneben werden private Parkplätzen und Wiesen von Simmerather Bürgern für die Marktbesucher als Parkfläche zur Verfügung gestellt, die meist gegen eine geringe Gebühr genutzt werden können.

Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Schulhof der Grundschule in der Bickerather Straße (nur Sonntag) sowie an der Einmündung des Friedhofswegs in die Hauptstraße und in der Heustraße.

Im Simmerather Gewerbegebiet können die Besucher am Straßenrand der Straßen In den Bremen, Humboldtstraße und Matthias-Zimmermann-Straße parken. Allerdings darf hier nur außerhalb der Umleitungsstrecke geparkt werden. Auch stellen viele Geschäftsleute im Gewerbegebiet ihre großen Parkflächen am Marktsonntag zur Verfügung. Allerdings wird hier im Gegenzug erwartet, dass auf den Parkplätzen kein Müll und keine Scherben durch die Marktbesucher hinterlassen werden.

Simmerath ist auch aus vielen Richtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Fahrplanauskünfte gibt es unter rheinlandbus.de und avv.de.