Kalterherberg.

Der Freundeskreis Weihnachtsbaum war im vergangenen Jahr zum ersten Mal aktiv geworden. In der Adventszeit präsentierte sich der Dorfplatz am Eifeldom erstmalig in einem der vorweihnachtlichen Zeit entsprechenden Aussehen. Aus der Bevölkerung erhielt der Freundeskreis viel Unterstützung und Lob für seine Idee.