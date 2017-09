Freiwillige im Einsatz für den Naturschutz

Nordeifel. Der Bergwaldprojekt e.V. ist seit dem 27. August und noch bis Samstag, 2. September, erneut zu Gast im Nationalpark Eifel. Fast 20 freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland erledigen in dieser Zeit in den Wäldern des Nationalparks verschiedene Arbeiten und lernen das Ökosystem Buchenwald näher kennen.

Ziel der Einsatzwoche ist es, gemeinsam einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Situation am Projektstandort zu leisten und die Teilnehmenden auch über die Projektwoche hinaus für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren.

Unter der Anleitung von Projektförster Andreas Frieseke vom Bergwaldprojekt e.V. und unter der Regie von Julian Mauerhof, dem Fachgebietsleiter des Biotop- und Wildtiermanagements im Nationalparkforstamt Eifel, bauen die Freiwilligen einige alte und nicht mehr benötigte Holzhütten im Nationalpark ab, mähen zwei Feuchtwiesen und entfernen die nicht heimische und invasive Art „Spätblühende Traubenkirsche“.

Ein wichtiges Anliegen dieser Einsatzwoche ist es, den Nationalparkgedanken mit all seinen Facetten auch praktisch zu vermitteln. Julian Mauerhof dazu: „Der Wald ist etwa für die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein idealer Lehrer. Nur wer die natürliche Dynamik des Waldes zulässt, wie es im Nationalpark gängige Praxis ist, erhält seine wichtigen Funktionen nachhaltig für kommende Generationen. Das erleben die Teilnehmenden hier hautnah und setzen sich persönlich für eine natürliche Entwicklung des Ökosystems ein – sie werden den Wald nach dem Einsatz mit anderen Augen sehen.“

Nicht reden, sondern anpacken

Andreas Frieseke vom Bergwaldprojekt e.V. fügt hinzu: „Die freudvollen Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken die Teilnehmenden oftmals darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Sie beteiligen sich somit an einem gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Welt.“

„Ich möchte nicht bloß von Naturschutz reden, sondern ganz praktisch etwas tun“, antwortet ein Teilnehmer aus Bayern auf die Frage nach seiner Motivation und fügt hinzu „man sieht abends, was man geschafft hat – und das ist einfach ein gutes Gefühl“.

Der Bergwaldprojekt e.V. mit Sitz in Würzburg bringt mit seinen Einsatzwochen allein in Deutschland jedes Jahr über 2000 Menschen in die Natur. 2017 finden 100 Projektwochen an 51 verschiedenen Standorten in ganz Deutschland statt. Ziel der Arbeitseinsätze ist es, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen bewusstzumachen und eine breite Öffentlichkeit für einen naturverträglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen.