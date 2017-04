Bauberatungstermine der Städteregion

Die Bauberatungen der Städteregion Aachen in der Nordeifel finden jeweils dienstags von 14 bis 15.30 Uhr in den Rathäusern von Monschau, Roetgen und Simmerath statt. Das Amt für Bauordnung der Städteregion Aachen ist auch unter Telefon 0241/51982317 oder per E-Mail (bauordnungsamt@staedteregion-aachen.de) erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: www.staedteregion-aachen.de/bauaufsicht.