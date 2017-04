„Freiraum Roetgen“ im Haus Loeven ist gestartet: Räume frei Letzte Aktualisierung: 10. April 2017, 15:08 Uhr

Roetgen. Am Anfang des vergangenen Jahres hatte die Grenzlandjugend Roetgen aus verschiedenen Gründen entscheiden müssen, dass sie ihr Vereinsheim – das Haus Loven – nicht mehr länger unterhalten kann. Das Haus Loven“sind zwei ehemalige Fabrikhallen an der Offermannstraße, die von 1990 bis 1992 durch die Grenzlandjugend in Eigenleistung zum Jugendheim umgebaut und nach deren Gründer, Karl Loven, benannt wurden.