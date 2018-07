Simmerath.

Die Gemeinde Simmerath investiert weiter in das öffentliche WLAN-Netz. Über 7300 Euro wurden hierzu im Bereich des Bushofs und am Freibad in Einruhr ausgegeben. „Eine sinnvolle Ausgabe in die digitale Zukunft“, wie der Beigeordnete Bennet Gielen nun mitteilte. Ferner ist in diesem Jahr angedacht, im Antoniushof in Rurberg öffentliches WLAN zu installieren.