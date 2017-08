Frauenpilgertag: Bunt wie das Leben am Rursee Letzte Aktualisierung: 25. August 2017, 09:56 Uhr

Nordeifel. Auch in diesem Jahr haben die Frauenseelsorgerinnen der Regionen Eifel und Düren, Anja Joye und Astrid Sistig, wieder einen Frauenpilgertag am Rursee organisiert. Er findet statt am Samstag, 9. September, von 9 bis ca. 17 Uhr rund um den Rursee.