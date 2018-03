Steckenborn.

Ein Jahr ist das Damen-Trio mit Ute Bauer, Gabriele Schröder und Edith Braun beim Ortsverband des VdK in Steckenborn in seinen Vorstandsämtern. Offensichtlich sind die Mitglieder mit der Frauen-Power an ihrer Spitze zufrieden, da auf der Jahreshauptversammlung im Steckenborner Pfarrheim hierzu nur lobende Worte zu hören waren.