Imgenbroich/Simmerath - Frauen-Aktionsbündnis kämpft für die Geburtshilfe in der Nordeifel

Imgenbroich/Simmerath.

Für den Erhalt der Geburtshilfe in der Eifelklinik St. Brigida kämpft nun ein neu zusammengeschlossenes Frauen-Aktionsbündnis. Am Dienstagabend trafen sich beim Sozialwerk Eifeler Christen in Imgenbroich Mitglieder vieler sozial engagierter Organisationen von und für Frauen. Dabei waren auch die Hebammen der Geburtsstation. Gemeinsam beschloss man eine Resolution zum Erhalt der Geburtsklinik.