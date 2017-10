Vossenack.

„Das war mal ein Franziskusfest der anderen Art“, freute sich Pater Peter Schorr, Leiter des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack. Zum 50-jährigen Bestehen von Gymnasium und Kloster am Ortsrand von Vossenack hatte man das alljährliche Franziskusfest zum Namenstag des Schulpatrons noch größer als sonst geplant und um einen Kloster- und Kunstmarkt unter der Klosterkirche und in den Gängen zum Internat erweitert.