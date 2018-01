Eifel - Fortbildung für ehrenamtliche Vorleser in der Stadtbücherei

Eifel. Kinder brauchen Bücher und Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen diese Bücher vorlesen. Aber auch alte Menschen sind dankbar für Hörerlebnisse als Form menschlicher Zuwendung. Immer mehr Frauen und Männer lesen ehrenamtlich vor.

Oft haben sie bereits einen reichen Erfahrungsschatz im Vorlesen für ihre eigenen Kinder und Enkel gesammelt und fühlen sich gerüstet für den Einsatz außerhalb der eigenen vier Wände. Dennoch werden sie dort nicht selten mit Situationen konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet sind oder sie haben den Wunsch nach weiteren Anregungen und Ideen.

Zum zweiten Mal bietet der Förderverein der Gemeindebücherei Simmerath eine Fortbildung für Vorleserinnen und Vorleser an. Diesmal geht es neben organisatorischen und rechtlichen Fragen zum Vorlesen konkret um die Gestaltung einer Vorlesestunde. Was ist wichtig, welche Rituale bieten sich an? Wie können verschiedenste Materialien wie oder eine Erzählschiene eingesetzt werden? Welche Arten von Büchern sind zum Vorlesen geeignet? Womit kann man üben?

Das vierstündige Seminar unter der Leitung von Miriam Schaps, Referentin der Stiftung Lesen, findet statt am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Gemeindebücherei Simmerath. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Interessierte mit der verbindlichen Anmeldung in der Gemeindebücherei nicht lange warten. Die Teilnahmegebühr, inklusive Imbiss und Getränke, beträgt 15 Euro. Anmeldeschluss ist der 2. Februar. Weitere Informationen unter www.simmerath.de.