Roetgen - Fortbildung für Ehrenamtler in der Flüchtlingshilfe

Roetgen. Das Kommunale Integrationszentrum der Städteregion Aachen bietet im Rahmen des Landesprojekts „Komm-An NRW“ eine kostenlose Fortbildungsreihe an.

Adressaten sind ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen. In Roetgen gibt es nun am 12. und 19. April einen zweiteiligen, kostenlosen Workshop zum Thema „Die Methode der kollegialen Beratung als Reflexionsmöglichkeit in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit“.

Beim ersten Termin haben Helferinnen und Helfer die Möglichkeit, Eindrücke zu verarbeiten und neue Impulse für die Arbeit zu erhalten. Durch professionelle Begleitung und die gemeinsame Reflexion können Themen verarbeitet werden, die allein schwer zu bewältigen sind. Mithilfe der Methoden der „Kollegialen Beratung“ aus der Sozialarbeit werden Themen so besprochen, dass Gespräche strukturiert bleiben und nicht „verwässern“.

Dabei werden Erfahrungen mit den verschiedenen Methoden gemacht, so dass sie später anwendbar sind. Eine Woche später wird das Erlernte vertieft. Dabei werden die Methoden der „Kollegialen Beratung“ auf eigene Anliegen angewendet. So werden ganz konkrete Probleme unter fachlicher Rückmeldung sowie unter Hilfestellung in der Gruppe bearbeitet.

Ziel ist, dass die Methoden später selbstständig ausgeführt werden können. Zuletzt werden offengebliebene Fragen zur Anwendung der Methode beantwortet. Referentin ist die Diplom-Sozialarbeiterin und Theaterpädagogin Christa Gesmann. Die Veranstaltung findet an beiden Terminen jeweils von 17 bis 20 Uhr im Pfarrsaal St. Hubertus, Hauptstraße 62, in Roetgen statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, die maximale Teilnehmerzahl beschränkt sich jedoch auf 15 Personen. Aus diesem Grund ist eine vorherige Anmeldung bis zum 10. April bei Tobias Keutgen vom Kommunalen Integrationszentrum, Telefon 0241/5198-4610, E-Mail: tobias.keutgen@staedteregion-aachen.de, notwendig.