Simmerath - Fortbildung: Auch Vorlesen will gelernt sein

Simmerath. „Ich habe den Würfel mit dem Symbol des Schlüssels gewählt, denn Vorlesen stellt eine Schlüsselkompetenz dar, die Kindern die Grundlage für den Erfolg in Vorschule und Schule vermitteln kann.“

„Ich wähle die Eule, weil ich selber schreibe, vorzugsweise spannende Naturgeschichten, die ich ebenso spannend vortragen möchte.“ „Ich habe mir das Bild des Gehstocks ausgesucht, weil ich eine Oma bin, die sich viel mit ihren Enkeln beschäftigt und eben auch gern vorlese, da aber noch Anregungen brauchen kann.“

Diese und mehr Beweggründe für ihr Interesse am richtigen Vorlesen formulierten neun Frauen und ein Mann in der Vorstellungsrunde mit Hilfe von sogenannten Storycubes. Das sind Würfel mit verschiedenen Symbolen, die eine Geschichte entstehen lassen können. Die Teilnehmer der Fortbildung „Vorlesen? So gelingt es!“, von der Erzieherin über die Gastmutter von Flüchtlingskindern bis zur Kinderbuchautorin und zu Großeltern, die mit den Erwartungen ihrer Enkel mithalten möchten, hatten die unterschiedlichen Erwartungen an das vierstündige Seminar. Dazu hatte der Förderverein der Gemeindebücherei Simmerath bereits zum zweiten Mal in die Bücherei eingeladen.

Nachdem im letzten Jahr eine erste Einführung zum Thema stattgefunden hatte, ging es diesmal um die Durchführung einer konkreten Vorlesestunde. Dafür war mit Miriam Schaps ein echtes Multi-Talent in Sachen Litracy gewonnen worden. Dieser englische Begriff ist schwer zu übersetzen, schließt er doch neben der Lese- und Schreibkompetenz auch Textverständnis und Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit und Vertrautheit mit Büchern ein. Miriam Schaps, die nicht nur als Referentin der Stiftung Lesen fachlich fundiert unterwegs ist, hat auch als Kinderbuchbloggerin, Grundschullehrerin, Vorleserin im Kindergarten und als Mutter von zwei Jungs viel praktische Erfahrung im lesenden und schreibenden Umgang mit kleinen und großen Menschen vorzuweisen.

Sie ist der Meinung, jeder, der lesen kann, kann auch vorlesen. Aber so vorzulesen, dass Zuhörerinnen und Zuhörer von der eigenen Begeisterung angesteckt werden und der Lesespaß-Funke überspringt, dazu braucht es Vorbereitung und ein paar Tricks, die sich in der Praxis bewährt haben. Die eigene Vorbereitung hängt von verschiedenen Faktoren wie Zeitpunkt, Dauer, Häufigkeit, Gruppengröße und -zusammensetzung, dem Thema und der Umgebung ab.

Auch die Gestik zählt

Für das Gelingen einer Vorlesestunde sind aber vor allem Lebendigkeit unter Einsatz von Stimme, Mimik und Gestik verantwortlich, ebenso das Sprechtempo und Pausen sowie Blickkontakt und Illustrationen. Darüber hinaus spielen Rituale zu Beginn und in der Schlussphase des Vorlesens und Anschlussaktionen wie ein gemeinsames Lied, das Malen eines Bildes oder das Basteln eines passenden Gegenstands eine große Rolle.

Miriam Schaps agierte abwechslungsreich und gut strukturiert, lieferte wertvolle Tipps zu allen Aspekten, hatte für viele Gelegenheiten Vorschläge zur Buchauswahl oder zum Einsatz von Hilfsmitteln wie dem Kamishibai-Erzähltheater und gab kompetente Rückmeldungen zum persönlichen Vorlesestil der höchst motivierten und am Ende sehr zufriedenen Vorleser.