Eicherscheid/Nordeifel.

Den Eltern in der Nordeifel soll es auch in Zukunft möglich sein, ihr Kind an einer ortsnahen Förderschule anzumelden. Ob dies eine Fortführung des Förderschulbetriebs am Standort Eicherscheid bedeutet, oder ob eine andere Form der Beschulung von Kindern mit Förderbedarf realisiert werden kann, soll bis Weihnachten entscheiden sein.