Flüchtlinge stellen in der Galerie Eifel-Kunst aus Letzte Aktualisierung: 10. Oktober 2017, 10:56 Uhr

Gemünd. Eine neue Ausstellung in der beginnt am Sonntag, 15. Oktober, in der Gemünder Galerie Eifel-Kunst: „Wir sind hier!“ Zehn junge Flüchtlinge aus Eritrea, Ghana und dem Iran zeigen Gemälde, Zeichnungen und Objekte.