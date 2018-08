Roetgen.

Ein Feuer in einem Waldstück an der B 258 im Bereich der Himmelsleiter hat am späten Samstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. „Hätten wir den Flächenbrand erst zwei oder drei Stunden später gefunden, dann wäre daraus ein ausgedehnter Waldbrand geworden“, sagt Löschzugführer Elmar Gasterich von der Freiwilligen Feuerwehr Walheim.