Vogelsang - Filmfestival in Vogelsang mit dem Film „Wildes Herz“

Filmfestival in Vogelsang mit dem Film „Wildes Herz“ Letzte Aktualisierung: 12. August 2018, 13:03 Uhr

Vogelsang. In Vogelsang IP findet am 1. September von 15 Uhr bis circa 23 Uhr das Filmfestival „Docfest on Tour“ statt. Im Kulturkino Vogelsang IP wird an dem Abend der Film „Wildes Herz“ gezeigt.