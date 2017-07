Feuer in Imgenbroicher Gewerbebetrieb Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2017, 08:43 Uhr

Imgenbroich . In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr um 0.41 Uhr zu einem Brand in einem Imgenbroicher Gewerbebetrieb alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung mit Feuerschein an einer Absauganlage, von der aus Papierreste über ein Förderband in bereitgestellte Großraumcontainer befördert werden, fest.