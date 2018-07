Kesternich.

Was für ein Festzug. Zehn Karnevalsvereine aus der Region, sieben Musikgruppen, Prinzen und Mariechen bildeten am Sonntag in Kesternich anlässlich des 66-jährigen Jubiläums der KG Kester Lehmschwalbe einen Zug-Bandwurm, der sich bei strahlendem Sonnenschein vom Sport- und Kulturzentrum quer durch den Ort und zurück bewegte.