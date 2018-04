Simmerath - Ferienprogramm „School‘s out“ wieder erfolgreich

Simmerath. Das seit vielen Jahren bekannte Ferienprogramm „School‘s out – Holidays start“ der Veranstalter Jugendcafé Simmerath und Mobile Jugendarbeit Nordeifel ist erfolgreich zu Ende gegangen.

Das erste Angebot, „Nightsport“, kam wie immer gut an bei den Jugendlichen: Bis Mitternacht wurde in der Turnhalle der Sekundarschule zu aktueller Musik Sport gemacht. Es wurden Fußball und Tischtennis gespielt, aber auch Völkerball und Badminton waren beliebte Sportarten an diesem Abend. Zwischendurch gab es einen kleinen Snack.

„Gerade für Jugendliche, gibt es nur wenige Angebote in den Ferien, deshalb ist es uns besonders wichtig, hier etwas anzubieten“ so Babette Siewe, Leiterin des Jugendcafés. Mit 67 Jugendlichen aus Simmerath, Roetgen und Monschau war das Angebot sehr gut besucht.

Wer sich kreativ austoben wollte, war beim Graffiti-Projekt richtig. Unter professioneller Anleitung wurden bei strahlendem Sonnenschein vor dem Jugendcafé die schönsten Kunstwerke gesprayt. Von Spongebob bis hin zu coolen Schriftzügen war alles dabei, bunt und originell sahen die fertigen Bilder aus.

Maiherzen selbst gemacht

Am Dienstag wurde es kniffliger: Maiherzen wurden aus Styropor und Krepppapier selbst gemacht. Hier musste man sich schon etwas in Geduld üben, denn es dauert schon einige Stunden, bis so ein Herz fertig ist. Dafür ist es aber auch eine gute Alternative zu den gekauften Herzen, für die oft das Budget der Jugendlichen nicht reicht.

Das Osterferienprogramm endete traditionell mit dem Angebot „Eier färben“. In der Seniorenresidenz ging es am Mittwochnachmittag hoch her, denn 250 Eier mussten mit Wachsmalstiften und Eierfarben gestaltet werden. Dieses Angebot war für Jung und Alt gleichermaßen schön, und es konnte einen kleinen Austausch zwischen den Generationen geben.

Einen Großteil der Eier hatte uns die Monschauer Tafel zukommen lassen, eine großzügige Spende der Firma Offermann hatte dies ermöglicht. Die kleinen Kunstwerke wurden später an die Tafel zurückgegeben und wurden zu Ostern an die Bedürftigen in der Ausgabestelle in Imgenbroich weitergegeben.