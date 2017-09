Ferienfreizeit Monschau im Herbst

Monschau. Der Förderverein Ferienfreizeit Monschau bietet in den Herbstferien in der Zeit vom 23. - 27. Oktober (1. Ferienwoche) eine einwöchige Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 5 am Sportpark Konzen an.

Neben dem regulären Betreuungsangebot und dem freien Spiel finden für die Kinder kreative Aktivitäten drinnen und draußen statt. Die Betreuungszeiten sind von 8 - 16 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu frühstücken sowie ein reichhaltiges warmes Mittagessen gegen Bezahlung einzunehmen.

Näheres zu den Betreuungs- und Verpflegungskosten auf der Homepage der Stadt Monschau unter www.monschau.de. Da die Aufnahmekapazität auf maximal. 50 Kinder begrenzt ist, werden die vorhandenen Plätze nach Eingang der Anmeldung vergeben. Kinder, die an der Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule angemeldet sind, werden vorrangig angenommen; auch sind die von den Eltern zu zahlenden Betreuungskosten in diesem Fall günstiger.

Die Anmeldung erfolgt ab sofort schriftlich an den Förderverein Ferienfreizeit Monschau e. V., Laufenstraße 84, 52156 Monschau. Der entsprechende Anmeldevordruck ist auf der Internetseite www.monschau.de hinterlegt. Anmeldeschluss ist am Freitag, 29. September.