Termine der Ferienfreizeit 2018 stehen schon fest

Die Termine der Ferienfreizeit für Monschauer Grundschulkinder im kommenden Jahr stehen bereits fest. Die Maßnahme findet dann in den Oster- und Herbstferien jeweils in der ersten Woche und in den Sommerferien in der ersten bis dritten Ferienwoche in Konzen statt.

In den Osterferien ist dies vom 26. bis 29. März 2018, in den Sommerferien vom 16. Juli bis zum 3. August 2018 und in den Herbstferien vom 15. bis zum 19. Oktober 2018.