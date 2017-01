FC Viktoria lädt zur Hauptversammlung ein

Huppenbroich. Zur Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins FC Viktoria Huppenbroich sind am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr alle Mitglieder und Freunde des Vereins in die Gaststätte „Zur Alten Post“, bei Ohler eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Jahresrückblick des Vorsitzenden Pablo Lopez sowie die turnusmäßigen Wahlen des Teilvorstands. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Austausch über neue Wege im Verein.

Da sich der Verein neu orientieren muss, möchte der Vorstand in einem regen Austausch gemeinsam neue Wege finden und beschreiten. Durch den zurzeit und wohl auch weiterhin fehlenden Spielbetrieb der Fußballsparte sieht der Verein hier Handlungsbedarf. Mit der geänderten Durchführung des Sportwochenendes in 2016 ist der Verein bereits neue Wege gegangen.

Die Musikveranstaltung „Rock am Weiher“ lockte zahlreiche Zuhörer an und fand ein positives Feedback in der Bevölkerung. Auch aufgrund dieses Tagesordnungspunktes sind interessierte Huppenbroicher ebenfalls zur Mitgliederversammlung eingeladen. Der Vorstand wünscht sich, dass die Neuausrichtung des FC Viktoria in der Bevölkerung diskutiert wird.