Eicherscheid - Fast sieben Stunden beste Live-Musik beim Endstation-Jubiläum

Eicherscheid.

30 Jahre Endstation Eicherscheid – ein guter Grund zum Feiern. Besonders, wenn man wohl wie kein zweiter Verein in Eicherscheid, über diese drei Jahrzehnte auf unzählige Feiern und gute Unterhaltung spezialisiert war. Was vor 30 Jahren im Kleinen in den Kellerräumen des Pfarrheims begann, lockte bis heute zigtausende Jugendliche und mehrere Generationen in die Tenne.