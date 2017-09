Ortsvorsteher plant ebenfalls eine Umfrage

Lammersdorfs Ortsvorsteher Franz-Josef Hammelstein hatte sich an der Umfrageaktion der Interessengemeinschaft nicht beteiligt, da er darin eine „wenig hilfreiche“ voreilige Befragung mit „irreführenden Fragen“ sieht, um Norma auf dem Dorfplatz „mit allen Mitteln zu verhindern“. Der Ortsvorsteher hatte gebeten, die Bürgerinfo abzuwarten, um dann alle Fakten bewerten zu können. Danach will Hammelstein dann auch eine Meinungsumfrage starten und seine Stimme im Rat danach richten, ob eine Mehrheit der Bevölkerung den Normamarkt auf dem Dorfplatz haben will oder nicht.