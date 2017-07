Rurberg.

Nach vier Tagen Unterhaltung nonstop endete mit einem bunten Programm und dem Seeufer-Frühschoppen am Sonntag das 52. Rurseefest. Es war ein Rurseefest, das vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird, schließlich fanden sich in diesem Jahr fast 48.000 Besucher in Rurberg zu einem der Highlights im Veranstaltungskalender der Städteregion ein.