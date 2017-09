Farbenfrohe Vielfalt beim Erntedankfest lockt Besucher an

Strauch. Es ist eine lange Tradition in Strauch, dass Vereine und Nachbarschaftsgruppen in einem bunten Zug ihren Dank für die Ernte zum Ausdruck bringen. Blumen und Beeren, Kartoffeln, Kürbisse und Äpfel aus den Gärten und Feldern werden für eine farbenfrohe Vielfalt sorgen.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, auf welche vielfältige Weise die Vereine und Gruppen das Thema Erntedank präsentieren, und sicher wird es auch Kostproben von den leckeren Sachen geben. Besonders die Kinder freuen sich, mit blumengeschmückten Fahrzeugen durch den Ort zu fahren.

Das festliche Wochenende beginnt am Samstag, 23. September, um 18 Uhr mit dem Dämmerschoppen. Bei Musik von einem DJ können sich die Wagenbauer und auch andere Besucher im Pfarrheim nach getaner Arbeit auf den Erntedankumzug am Sonntag einstimmen und an der Frittenbude stärken.

Der Erntedankumzug beginnt am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr. Ab 13.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer des Umzuges und die Musikvereine in der Kesternicher Straße Richtung Kirche auf. Der Zug wird sich dann um 14 Uhr in Bewegung setzen. Der Zugweg führt über die Kölner Straße bis zur Gaststätte Jägerstube, zurück über die Monschauer Straße, die Gartenstraße und Kesternicher Straße zum Dorfplatz.

Gleich im Anschluss wird ein DJ weiter für gute Stimmung am und im Pfarrheim sorgen. Wie in jedem Jahr werden die schönsten Wagen und Gruppen prämiert. Während und nach dem Erntedankumzug ist im Pfarrheim die Cafeteria geöffnet. Mit Leckerem vom Grill und kühlen Getränken wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein.