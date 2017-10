Konzen.

Für den „Sonnenwinkel“ stand am Freitag Baubesichtigung auf dem Morgenprogramm. Und so machten sich Erzieherin Janina Banzet und Leiterin Silke Bongard mit der kleinen U3-Gruppe auf den kurzen Weg hinunter zum Feuerbach, wo sich seit dieser Woche Großes tut. Mit großen Augen verfolgten die jüngsten Kinder des Familienzentrums, wie sich ein großer gelber Bagger in den grünen Hang unterhalb des Konzener Friedhofs fraß. Was jetzt noch eine ziemlich matschige Angelegenheit ist, soll schon in weniger als zehn Monaten der neue Spiel- und Lebensraum der „Sonnenwinkel“-Kinder und der rund 90 anderen Null- bis Sechsjährigen des Konzener Kindergartens sein.