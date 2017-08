Fahrzeug-Check zum Nulltarif vor der Herbstzeit

Monschau. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Wer nicht an die bald endenden Schulferien gebunden ist und demnächst mit dem Auto in Urlaub fährt, kann dieses vorher bei den mobilen ADAC Prüfdiensten durchchecken lassen.

Hier werden kostenlos für die Verkehrssicherheit wichtige Funktionen am Fahrzeug getestet. Die Technik-Experten des ADAC bieten dabei unter anderem an, die Stoßdämpfer zu überprüfen, denn sind diese defekt, verschlechtert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Außerdem können die Urlauber einen Batterietest oder Bremsentest (Bremsflüssigkeit und -wirkung) durchführen lassen.

Es besteht auch die Möglichkeit, den Reifenzustand, den Frostschutzgehalt des Kühlsystems, die Klimaanlage und die Ladekapazität der Lichtmaschine kontrollieren zu lassen. Um allen Autofahrern die Möglichkeit zu geben, die kostenlosen Leistungen in Anspruch zu nehmen und längere Wartezeiten zu vermeiden, können aus dem Angebot zwei Prüfungen pro Fahrzeug gewählt werden. Über die Ergebnisse der Messungen bekommt der Fahrer ein Prüfprotokoll.

Der ADAC-Prüfdienst ist vom 28. bis 31. August, also von Montag bis Donnerstag in Imgenbroich am Kaufland, Auf Beuel 19, stationiert. Die Prüfungen werden wochentags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr durchgeführt. Achtung: Es kann in Bezug auf Einsatzdauer und Einsatzort zu aktuellen Änderungen kommen. Standort- oder Terminänderungen können unter Telefon 0800/5101112 (Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr) erfragt werden. Neben dem mobilen Prüfdienst führt der ADAC in seinen Prüfzentren in Köln und Oberhausen weitere Prüfungen durch: von der Hauptuntersuchung über die Gebrauchtwagenprüfung bis zum umfassenden Urlaubscheck.

Weitere Informationen, Terminvereinbarungen, Anschriften und Öffnungszeiten gibt es bei der kostenlosen Hotline 0800/5342466 (Montag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.adac.de/nordrhein.