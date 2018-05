Eicherscheid - Fahrturnier in Eicherscheid

Eicherscheid. Das 25. Fahrturnier des RuFV Eicherscheid startet am Sonntag, 20. Mai, in Eicherscheid mit einem Feld von rund 40 Gespannen.

Um 9 Uhr starten die Dressurprüfungen in den Klassen E und A für Ponys und Großpferde, in Ein- und Zweispännern. Im Anschluss, gegen 10 Uhr, findet das Hindernisfahren durch die orangen Kegel statt. Ab 13 Uhr gehen die Gespanne in die Prüfung des kombinierten Hindernisfahrens, dies ist ein Parcours aus den Kegeln und zwei festen Hindernissen.

Der Parcours muss auf Zeit absolviert werden, hier werden rasante Bilder und bebender Boden geboten. Die Siegerehrungen werden im Anschluss abgehalten. Die genaue Zeiteinteilung ist in Kürze auf der Internetseite einzusehen: www.rv-eicherscheid.de. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.