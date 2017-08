Fährtenschnüffler: Jamie fährt zur Deutschen Meisterschaft

Nordeifel. Bei der zweitägigen Landesgruppenausscheidung des Vereins für deutsche Schäferhunde am Wochenende vertrat Ellen Weishaupt erfolgreich die Eifel. Bei der Landesgruppenausscheidung 05 NRW der „Gebrauchs-Schäferhunde“ in Dormagen nahm die Mützenicherin mit ihrer Schäferhündin Jamie von Silvano teil.

Nachdem die Hündin in verschiedenen Disziplinen, unter anderem dem Beschnüffeln einer Fährte, erfolgreich Punkte holte, erreichte das Duo einen 7. Platz bei 39 Startern. Aufgrund dieser Platzierung nimmt Ellen mit ihrer Hündin an der Bundessiegerprüfung (Deutsche Meisterschaft) am 22. bis 24. September im Oberhausener Niederrheinstadion teil. Einen großen Anteil an dem Erfolg hat das Trainerteam Alfredo und Toni de Maveo von der OG Höfen.