Ternell - Experten rund um Flora und Fauna

Ternell. Das unweit vom Naturzentrum Ternell gelegene Hochmoorgebiet „Hohes Venn“ ist Belgiens größtes Naturschutzgebiet und in seiner Größe einzigartig in Mitteleuropa.

Nicht selten wurden Hochmoore wegen ihres Torfbodens trockengelegt und zerstört. Ihr besonderer Reichtum liegt in der Zusammensetzung ihrer Flora und Fauna. Hochmoore beherbergen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die in anderen Lebensräumen nicht zu finden sind.

In vergangenen Jahrhunderten galten Moore immer als unheimlich und wer sich im Moor verirrte, fand nicht selten dort den Tod. In unserer modernen Zeit bedroht allerdings nicht mehr das Moor den Menschen, sondern der Mensch das Moor. Durch expandierende Freizeitangebote, den Wunsch sich in der Natur zu erholen und die größer gewordene Mobilität, wird auch das Hohe Venn mehr und mehr frequentiert. Diplomierte Naturführer begleiten interessierte Naturfreunde durch das Hohe Venn und informieren über Flora, Fauna, die Geschichte und den notwendig gewordenen Schutz dieses einzigartigen Lebensraumes.

Anmeldung bis zum 15. August

Als einzige deutschsprachige Institution in Belgien übernimmt das Naturzentrum Ternell die Ausbildung zum Diplom-Naturführer. Der diesjährige Kurs startet Mitte September. Wer an den abschließenden Prüfungen erfolgreich teilnimmt, erhält das Diplom als Naturführer. Insgesamt 32 Kurstage, hauptsächlich samstags, teilweise auch an Sonntagen sowie eine Exkursion in die Kalkeifel bereiten die Teilnehmer auf die vielfältigen Aspekte der Natur in den Fächern Botanik, Zoologie, Ökologie sowie in Geologie, Geschichte, Naturpädagogik, Naturschutz und Kartenkunde vor.

Interessenten können sich noch bis zum 15. August informieren und anmelden im Naturzentrum Haus Ternell/CRIE Eupen, z.Hd. Frau Rosenstein, Ternell 2-3, B-4700 Eupen, unter Tel.: +32(0)87552313 oder per Mail an ingrid.rosenstein@ternell.be