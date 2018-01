Nordeifel/Vogelsang - exART-Musiktheater: Liebe statt Hass und Menschenverachtung

Eintrittspreise und Vorverkaufsstellen

Tickets für „Unlimited“ gibt es an insgesamt acht Vorverkaufsstellen, überregional verteilt: In der Nordeifel gibt es Karten im Forum Vogelsang IP, im Sekretariat des Franziskus-Gymnasium Vossenack, in der Casa Rustica in Vossenack, bei Geschenke Kessel in Roetgen sowie im Buchladen in Simmerath.

Erwachsene zahlen 19 Euro, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 14 Euro. An der Abendkasse 21 Euro bzw. 16 Euro. Weitere Informationen erhält man unter Telefon 02444/ 91579-0 sowie im Internet.